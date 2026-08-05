Кондратьев: Кубани нужно 2 трлн рублей инвестиций к 2030 году

Кубани в ближайшие несколько лет необходимо привлечь около 2 трлн рублей инвестиций. Такую задачу поставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании со своими заместителями, главами муниципалитетов и руководителями региональных министерств и ведомств.
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