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Царьград

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Кондратьев: Кубани нужно 2 трлн рублей инвестиций к 2030 году

Кондратьев: Кубани нужно 2 трлн рублей инвестиций к 2030 году

Кубани в ближайшие несколько лет необходимо привлечь около 2 трлн рублей инвестиций. Такую задачу поставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании со своими заместителями, главами муниципалитетов и руководителями региональных министерств и ведомств.

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