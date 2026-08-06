Сдается однокомнатная квартира 35кв.м в Ленинском районе в Донецке - 19 000 руб

Сдам 1 комнатную квартиру в Ленинском районе, ориентир: Звездный, 35кв.м. этаж: 4 из 9 ❗️АРЕНДА МЕСЯЦ/ДОЛГОСРОЧНО❗️ Просторная светлая квартира с новым ремонтом также вся необходимая мебель и техника: диван, кровать, холодильник, печка, микроволновка, .