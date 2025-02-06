MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

146 подписчиков

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Пропиарился бородатый ...Священника РПЦ во...
  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...

Реформа преимущественного права или принцип императивности (диспозитивности) в ООО

21.01.2025 Госдума приняла в первом чтении проект поправок к Закону об ООО, согласно которому по решению общего собрания участников, принятому единогласно, в устав общества можно будет включать положения о неприменении правил о преимущественном праве покупки доли в отношении всех или отдельных участников либо их применении при условии наступления (ненаступления) определенных обстоятельств или срока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх