Реформа преимущественного права или принцип императивности (диспозитивности) в ООО

21.01.2025 Госдума приняла в первом чтении проект поправок к Закону об ООО, согласно которому по решению общего собрания участников, принятому единогласно, в устав общества можно будет включать положения о неприменении правил о преимущественном праве покупки доли в отношении всех или отдельных участников либо их применении при условии наступления (ненаступления) определенных обстоятельств или срока.