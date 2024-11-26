В нашем учреждении проходит акция ´Птичьи столовые´. Ребята, совместно со своими родителями, изготавливают кормушки, которые вывешивают на участках учреждения образования и прилегающей к детскому саду территории.
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