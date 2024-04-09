Страна и люди
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Страна и люди

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За сутки группировка «Запад» уничтожила гаубицы Д-20 и «Акацию»

За сутки группировка «Запад» уничтожила гаубицы Д-20 и «Акацию»

За прошедшие сутки на Купянском направлении группировка войск «Запад» во время контрбатарейной борьбы уничтожила несколько гаубиц противника, среди них самоходная гаубица «Акация» и три буксируемые гаубицы Д-20, а также шесть минометных расчетов.

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