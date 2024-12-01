Российским предпринимателям представили возможности для инвестиций в Новосибирскую область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, представители бизнеса и Сбера, участники делового сообщества «Клуб Первых» обсудили инвестиционные возможности региона и города в ходе деловой встречи.
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