Годро сделал хет-трик в матче с «Тампой» и стал 1-й звездой дня в НХЛ. Раанта и Юбердо – 2-я и 3-я

Годро сделал хет-трик в матче с «Тампой» и стал 1-й звездой дня в НХЛ. Раанта и Юбердо – 2-я и 3-я

Джонни Годро сделал хет-трик в матче с «Тампой» и стал 1-й звездой дня в НХЛ. «Флэймс» выиграли со счетом 4:1.

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