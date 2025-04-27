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Закон и Порядок

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  • Виктор
    И зачем нам нужны эти дикари с бывших союзных республик. Совсем распоясались. Не нужны они нам."Привыкли к халяв...
  • сергей дружкин
    заодно и тех чиновников которые принимали и подписали из россии в аул!"Привыкли к халяв...
  • Морис Едроп
    Корейцы дисциплинированы и трудолюбивы, не склонны к криминалу, по окончанию контракта вернутся домой"Привыкли к халяв...

Войска РФ вытеснили ВСУ за границу Курской области, карта боевых действий

Войска РФ вытеснили ВСУ за границу Курской области, карта боевых действий

27.04.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 27 апреля 2025 года — в нашем материале.

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