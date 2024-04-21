Новые стельки снижают риск развития диабетической стопы

Исследователи разработали новую технологию стелек для обуви, которая помогает снизить риск развития диабетической стопы — опасной открытой язвы, которая может привести к госпитализации и ампутации ноги, стопы или пальцев ног.
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