Когда Россия перестанет подкупать туземных вождей?

Медвежий уголПолитикаКогда Россия перестанет подкупать туземных вождей? Понаблюдала за встречей Путина и гражданина, называемого папой Коли. Обратила внимание вот на что.Вернуться к статье4115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьевгений черкашинЭту лабуду могло написать только завистливое Чмо или какая нибудь говнюшка вонючая.Прежде чем критиковать Лукашенко,надо достичь его результатов.Он сохранил страну и не дал ее разворовать.Понятно тебе Чмо вонючее?Александр БыстровЕсли бы не русские деньги (очень не малые) белорусская экономика не долго бы протянула. Основной рынок сбыта белорусской продукции - Россия. А Лукашенко вместо того, чтобы принять эти факты как данность постоянно пытается торговаться на пустом местеИИринаС такими ,как автор статьи ,у России всегда будет "кругом враги ". И все ,кто в России беснуются против Лукашенко ,хотят ,чтобы Белоруссию захватили прозападные русофобы .GrandadНеприятная заметка. Как можно смеяться про надетую вышиванку, требуя "по этикету" надевать белую рубашку! Автор забыл все арабские страны, Индию, Иран, где высшие должностные лица на официальных мероприятиях используют свои национальные одежды.Виктор СоболевАвтор идиотвера курьянова (гончарова)Луку надо в детский сад отправить детей воспитывать, а не деньги наши клянчить, которые ему идут сплошным потоком, как бедному отцу. Других таких президентов мир не знает, чтобы на важные рауты за ручку водили своих детей, похоже дикие племена возрождаются.Юрий DedА лечиться не пробовала ? Говорят помогает - правда не всем .Юрий DedНе ругайтесь на ахторшу . Чё она может знать о жизни простых смертных 0она тем у себя в высших небесных материях обитает = школа экзорцистов = . Блин и не выговоришь .Александр КунавинВо, во, и не учи, балабол!Елена ФилипповаНу,хорошо хоть девушку с пониженной социальной ответственностью не привез с собой, а только плод великой любви. А что денег опять ему дали, так ведь это вместо американских. Знаете, это как ежели рядом буянит сосед-алкаш, проще дать ему на бутылку,дабы напился и затих, чем убеждать его бросить пить.ЯЯнаДля снятия стресса таскает с собой любитель мозги пудрить...Aнатолий РайковОчередной словесный понос,В интернете всяко можно увидеть.Такой бред может написать сторонник Навального,Тихоновской,Протасевича.GБGennadiy БасмановСловесного поноса четыре строчки вашего,а автор прав на 100%. Надоели уже выходки этого хитрожоплго колхозного папаши.Aнатолий РайковМне тоже многое что в Лукашенко не нравится.Сместить и поставить вместо его другого,а есть для замены кандидаты?Или прощай МТЗ,МАЗ,БЕЛАЗ.Здравствуй Польский унитаз,Или у вас есть другие предложения?Ваша СветлостьРаёк, Россия предлагала Минску не единожды выкупить и модернизировать ряд стратегически важных для России предприятий, которые картофельный папа не может содержать и использовать с максимальной эффективностью. Тогда плешивый Лука запросил нефтяных месторождений, был послан. Россия нашла варианты для замещения продукции МЗКТ и прочих заводов, было налажено производство на БАЗ-е и КАМАЗ-е, да нам стоило это дорого, но это оправдало себя, мы независим от придури вертлявого колхозника.Aнатолий РайковА что ты написал(а) я что по вашему не знаю?Через Белоруссию идёт ЕС продукция под маркой сделано в Белоруссии.Да и МЗКТ,МАЗ и БЕЛАЗ можно объединить в тяжёлое машиностроение. https://youtu.be/ZabopkvMCKcВаша СветлостьТы глуп и туп. Ну не по Сеньке шапка, не потянет Белоруссия это. Потому что рынки ЕС насыщены и поделены, а работать "на склад" Лука уже пробовал, все территории вокруг МТЗ были заставлены новыми и постепенно ржавеющими тракторами, да и БелАЗ-ы строить без кредитов и контрактов никто не будет, а Европе эти машины даром не нужны. Ты, Раёк, не умничай, не твоё это.Aнатолий РайковЧто,ты самый умный в интернете или на ЕС красивый и комфортабельный хлам зациклен?Где и какие машины нужны я без тебя знаю,И от иностранных стоянок площадью с город всему миру долго избавляться.А такое видел Твоя тёмность? https://youtu.be/-lrXs5IEYwsVladimir LenkovЕсли туземного вождя не купит Россия, его сразу же купит страна на 3 буквы, чтобы очередной раз напакостить России и создать ей проблемы.Сергей КосторновГлупая статья.............Сергей Сарматовкакой автор, такая и статья...Сергей МикульскийАвторша статьи прямо тащится от Путина. Как он красиво одет! Только у этого красиво одетого дяленьки страна скатывается все ниже и ниже по уровню жизни. Сталин всю жизнь в военном френче проходил, а страну из руин поднял и цены при нем снижались, а не росли.Владимир Самойленкотю. ап цифирь в студию слабо?Ritchie BlackmoreНа ручнике, да?Ritchie BlackmoreКумушка. Люблю, а остальное не важно. " Зато не пьёт!" Слепая любовь затмила разум. Как стас михайлов обожаемый разведёнками...Владимир Самойленкоты о чём, рича чёрная большая?А КудасовКак то и мне показалась эта запись, где Коля Лукашенко обедает с двумя президентами, мягко выражаясь, не приличной. Прилично там только Коля смотрелся.Владимир Самойленкоответ на вопрос афффтора. будет кормить до тех пор пока не наберёт мощИ шоб нагнуть. и так не тока снаружи. так и внутри.АМАлиса МайскаяАвтор - школьник, похоже.Сергей СычевЯ, может быть, и согласился бы с автором... но если мы не купим, то купят америкосы! т.е. выбора у нас нет!Сергей КосторновМы просали Среднею Азию. Грузию. Армению. Азербайджан. и тд. и тп...Во всём мире всегда покупали лидеров соседних государствСергей СычевАха! Думаю, что раньше чаще завоёвывали и реже покупали, а сейчас - купить лидера и немного верхушки проще же!...ВКвладимир казарскийУбогая. обвинения не по адресу. Туземных вождей подкупают или силой принуждают к повиновению представители столь любимого, такими как ты, светлого града на холме. Вот и сейчас "цивилизованный" Запад обещает 3 миллиарда за отстранение от власти Лукашенко.Елена игрикХе, так Запад деньги только обещает, а Путин даёт... Из Запада на халяву копейку не вытрясти, менталитет не тот, вот и попадаются такие идиоты, как Протасевич - и дешев, и толку, как с козла молока. Просто те же поляки еще этого не поняли, а если и поняли, то уже потратились.Татьяна БушмелеваСудя по всему авторка материала просто прётся от своего дебильного натужного юмора.... Видимо авторица в сильном бешенстве пребывает с оттенком тяжёлой зависти... Либерастка наверное.... Интересно она из тех тупых истеричек которые пользуются политическими лозунгами что бы свои сиськи народу показать?Андрей БалашовКонстантин ЗаболотныйЧёрт меня под руку толкнул что-ли что я попал на эту бредовую статейку...ГГорьковчанинЭти, так называемые Вами "Туземные князья", обеспечивали стране нужное количество голосов в о всех международных организациях, которые подконтрольны США и ВСЕГДА!!! старались загнать страну под плинтус. Но даже в самые тяжёлые для СССР годы мы так низко не падали.Pciha IvanovaЭту наглую и подлую статейку написала "большой знаток" политического этикета SANDRA_NIKA. Возможно, её обучал этому этикету в МГИМО, вместе в бандершей "Дома-2" Собчак, мерзавец и русофоб Корейба. Статья - замечательный пример агрессивного русского великодержавного шовинизма. Но вот что говорит про "тонких знатоков русского политеса" в "элегантных белых куртках" и хозяев русской жизни человек, настроенный совершенно антисоветски, но, несомненно умный и осведомленный: https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43216849526/-Vyi-eschyo-razberites-eto-vasha-elita-ili-uzhe-nasha-amerikansk?utm_referrer=mirtesen.ruТНТатьяна НеструеваLaurinaitieneпричем здесь шовинизм ? ты просто русофоб .sagdeev50 сагдеевАвтору- мелочнику с туземным мышлением. Дети советских вождей воевали ,гибли,мужественно защищая Родину в лихую годину. Даже тут решил немножко плюнуть в наше прошлое. Говнюк .Мне плевать что Лука таскает своего отпрыска .Комментировать
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