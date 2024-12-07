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Бизнес журнал. Урал

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Контролировать реформу обращения с ТКО в Свердловской области будут федералы

Контролировать реформу обращения с ТКО в Свердловской области будут федералы

Федеральные власти обеспокоены ходом реформы обращения с отходами в Свердловской области. Правительство РФ взяло под особый контроль выполнение федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология», особенно акцентируя внимание на коммунальных объектах региона, где недавно произошел мусорный кризис.

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