Контролировать реформу обращения с ТКО в Свердловской области будут федералы

Федеральные власти обеспокоены ходом реформы обращения с отходами в Свердловской области. Правительство РФ взяло под особый контроль выполнение федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология», особенно акцентируя внимание на коммунальных объектах региона, где недавно произошел мусорный кризис.