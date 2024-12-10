В последние дни СМИ и каналы сирийской оппозиции массово выкладывают фото и видео тюрем Дамаска, среди которых особое место занимает военная тюрьма Седная.
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В последние дни СМИ и каналы сирийской оппозиции массово выкладывают фото и видео тюрем Дамаска, среди которых особое место занимает военная тюрьма Седная.
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