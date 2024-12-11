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Кто такой «сигма бой» из популярной песни на YouTube, и что известно о девочках-подростках, исполняющих трек

Кто такой «сигма бой» из популярной песни на YouTube, и что известно о девочках-подростках, исполняющих трек

Песня вышла два месяца назад и буквально взорвала Сеть фото: Shutterstock/Fotodom.ruВот уже несколько месяцев школьники напевают песню: «Сигма-сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой», а хейтеры этого трека закатывают глаза каждый раз, когда его исполняют другие.

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