Кто такой «сигма бой» из популярной песни на YouTube, и что известно о девочках-подростках, исполняющих трек

Песня вышла два месяца назад и буквально взорвала Сеть фото: Shutterstock/Fotodom.ruВот уже несколько месяцев школьники напевают песню: «Сигма-сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой», а хейтеры этого трека закатывают глаза каждый раз, когда его исполняют другие.