Наш потерянный мир

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Опубликованы кадры новейшей российской электрической торпеды УЭТ-1Э

Опубликованы кадры новейшей российской электрической торпеды УЭТ-1Э

Главный эксклюзив нового выпуска « Военной приемки » - российская электрическая торпеда УЭТ-1Э. Главный конструктор направления морского подводного оружия ГНПП «Регион» Константин Дробот рассказал, в чем главные особенности отечественной разработки.

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