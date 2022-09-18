Опубликованы кадры новейшей российской электрической торпеды УЭТ-1Э

Главный эксклюзив нового выпуска « Военной приемки » - российская электрическая торпеда УЭТ-1Э. Главный конструктор направления морского подводного оружия ГНПП «Регион» Константин Дробот рассказал, в чем главные особенности отечественной разработки.
Главный эксклюзив нового выпуска « Военной приемки » - российская электрическая торпеда УЭТ-1Э. Главный конструктор направления морского подводного оружия ГНПП «Регион» Константин Дробот рассказал, в чем главные особенности отечественной разработки.
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