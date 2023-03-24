Претендент на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими

Претендент на пост президента Турции, лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что признает Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области российскими.
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