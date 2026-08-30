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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о шансах сына остаться в СКА: «Человек опытный, отыграл 4 года в КХЛ. Не так просто после 8 месяцев без игры. Руководство сегодня-завтра решит вопрос»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре своего сына Игоря Ларионова-младшего на предсезонке.

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