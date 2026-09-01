Мосгаз завершит строительство газопровода в Москве к декабрю 2026 года

В Молжаниновском районе Москвы идет строительство газопровода среднего давления длиной 1,5 км. Проект выполняет АО "Мосгаз", завершение планируется к декабрю 2026 года.
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