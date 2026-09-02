ФСБ задержала в Калужской области подростка, который обслуживал сим-боксы

В Калужской области сотрудники УФСБ задержали несовершеннолетнего 16 лет, который входил в организованную группу и обеспечивал работу сим-боксов, задействованных в схемах массового обмана граждан.
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