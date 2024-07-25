Готовивший теракт в Шереметьево Дарий хотел обучаться разведке на Украине

Михаил Дарий обвиняется в подготовке теракта на территории аэропорта Шереметьево в Москве. Очередные подробности его биографии стали известны из материалов дела, оглашенных гособвинителем во Втором западном окружном военном суде, пишет РИА Новости.
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