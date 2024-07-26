HR-менеджер Баранова: на собеседовании нужно грамотно себя презентовать

Соискателям важно уметь правильно презентовать себя на собеседовании, чтобы получить работу. Об этом рассказала ведущий специалист по подбору персонала, карьерный консультант и генеральный директор компании B.
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