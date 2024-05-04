Telegraph: Трамп потребует от членов НАТО поднять военные расходы до 3% ВВП

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае избрания намерен оказать давление на союзников по НАТО, что увеличить минимальный порог расходов на оборону до 3% ВВП, информирует газета The Daily Telegraph.
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