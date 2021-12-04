Статистика COVID-19

4 декабря 2021 года в ЯНАО 130 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 58 966) 53 058 человек выздоровели 3 человека умерли (за весь период – 878) 533 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 59 пациентов в тяжелом состоянии, 20 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 6 новых […]4 декабря 2021 года в ЯНАО 130 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 58 966) 53 058 человек выздоровели 3 человека умерли (за весь период – 878) 533 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 59 пациентов в тяжелом состоянии, 20 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 254) 124 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 50 712) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.