«Ведомости»: книга заявок на участие в IPO компании «Диасофт» может быть переподписана в пять-десять раз

Речь идет о разработчике IT-решений для российского финансового сектора. Прогнозы об аллокации на уровне «менее 10%» находятся «рядом со справедливым прогнозом», подтвердил изданию близкий к сделке источникНа финансовом рынке наблюдается ажиотаж вокруг IPO «Диасофта».
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