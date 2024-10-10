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ВСУ воют в «клещах» под Северском, а огневые точки боевиков выжгли «Солнцепеком»: Карта специальной военной операции на Украине на 10 октября 2024 года

ВСУ воют в «клещах» под Северском, а огневые точки боевиков выжгли «Солнцепеком»: Карта специальной военной операции на Украине на 10 октября 2024 года

Российские подразделения в Донецкой Народной Республике освободили населенные пункты Григоровка и Верхнекаменское, обеспечив себе выгодное положение для последующего охвата города Северска с двух направлений.

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