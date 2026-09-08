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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альваро Мората: «ВАР все усложняет, мне больше нравился футбол до него. Иногда ты сам не знаешь, назначат ли за фол на тебе пенальти. Судьи могут ошибаться, мы с этим смирились»

Нападающий « Леганеса »  Альваро Мората заявил, что ему больше нравилось судейство без системы ВАР.  – Вы видели пенальти в матче « Реал » – « Бетис » на днях? – Лично мне футбол больше нравился до ВАР.

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