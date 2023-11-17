Долговая карта Приволжья: почему жители Татарстана и Башкортостана погрязли в кредитах

В части регионов России растет общая сумма выданных кредитов. Население падает в долговую яму? Сбережений не хватает на базовые потребности семьи? Уровень закредитованности хоть и растет, но при этом снижается доля просрочки.
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