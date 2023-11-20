Сначала обвинили одного водителя, затем разобрались и обвинили другого

В Чебоксарах на улице Шумилова в случившимся ДТП признали виновной женщину-водителя на Хонде и составили на неё протокол за препятствование обгону, но позже протокол отменили, так как в ГИБДД пришли к выводу, что поворотник женщина включила заблаговременно.
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