Сначала обвинили одного водителя, затем разобрались и обвинили другого

В Чебоксарах на улице Шумилова в случившимся ДТП признали виновной женщину-водителя на Хонде и составили на неё протокол за препятствование обгону, но позже протокол отменили, так как в ГИБДД пришли к выводу, что поворотник женщина включила заблаговременно.