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Новости Омска

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У самолета, летевшего из Омска в Москву, заглох двигатель

У самолета, летевшего из Омска в Москву, заглох двигатель. При заходе на посадку в Шереметьево экипаж объявил сигнал срочности.

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