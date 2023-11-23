32-летний внук Аллы Пугачевой появился на публике с зелеными волосами и накрашенными губами

Во время проживания в Соединенных штатах Америки мужчина изменился до неузнаваемости.32-летний внук Аллы Пугачевой, который покинул Россиию и сейчас проживает в Соединенных штатах Америки, на днях удивил поклонников, выложив фотографию в социальных сетях.