WSJ: Украина попросила США указать цели в России для поражения

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой определить цели на территории России, по которым Киев может наносить удары.
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