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Шоу-бизнес: Дралась с путанами и бросалась в режиссера стулом: Почему скрывала свой брак и тайно развелась Виктория Маслова

Шоу-бизнес: Дралась с путанами и бросалась в режиссера стулом: Почему скрывала свой брак и тайно развелась Виктория Маслова

Сейчас Виктория Маслова – одна из самых известных российских актрис. Особенно зрителям нравится ее героиня в «Триггере», смелая и решительная Лера.

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