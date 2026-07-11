Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Avia.pro - СМИ Необъяснимый поступок на месте памяти Стихийные мемориалы, возникающие на местах памятных событий, всегда являются символом объединения людей, стремящихся поддержать друг друга и выразить искреннее уважение.
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