Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Avia.pro - СМИ Необъяснимый поступок на месте памяти Стихийные мемориалы, возникающие на местах памятных событий, всегда являются символом объединения людей, стремящихся поддержать друг друга и выразить искреннее уважение.

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