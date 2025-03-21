Зато наш новый фюрер – еврей! Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
Зато наш новый фюрер – еврей!
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Вот и прошли времена Шредера и Ко. Пора смонтировать документальный к/ф о порванных и растоптанных Минских и Стамбульских соглашениях, про рывок Джонсона через Ламанш и ещё ранее о стрельбе Турчинова по референдому в Донбассе. Остальное по теме добавить. Задровый голос как в к/ф "Обыкновенный фашизм" М. Ромма.
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