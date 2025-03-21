Зато наш новый фюрер – еврей!

Сергей Дмитриев

Вот и прошли времена Шредера и Ко. Пора смонтировать документальный к/ф о порванных и растоптанных Минских и Стамбульских соглашениях, про рывок Джонсона через Ламанш и ещё ранее о стрельбе Турчинова по референдому в Донбассе. Остальное по теме добавить. Задровый голос как в к/ф "Обыкновенный фашизм" М. Ромма.