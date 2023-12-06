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Царьград

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Байден прямо заявил о том, что финансирование ВСУ в интересах США

Байден прямо заявил о том, что финансирование ВСУ в интересах США

Президент США считает прекращение военной помощи Украине "сумасшествием".Глава Белого дома Джо Байден жестко отреагировал на нежелание сенаторов-республиканцев финансировать военную помощь Украине и Израилю.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Надо чтобы ВСУ финансировал только ЕС , чтобы сдохли одновременно.
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15 час.

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