Депутат Колунов: В регионах России обеспечат ряд ветеранов ВОВ жильем до 1 апреля 2025-го

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Власти российских регионов до 1 апреля 2025 года обеспечат жильем ветеранов Великой Отечественной войны (далее ВОВ), которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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