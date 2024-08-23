📹❗️На одном из этапов лётных испытаний в Китае пребывает перспективный малозаметный разведывательно-ударный БПЛА GJ-11"Sharp Sword", спроектированный по схеме "летающее крыло".
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📹❗️На одном из этапов лётных испытаний в Китае пребывает перспективный малозаметный разведывательно-ударный БПЛА GJ-11"Sharp Sword", спроектированный по схеме "летающее крыло".