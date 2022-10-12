«Бавария» вышла в плей-офф Лиги чемпионов 15-й раз подряд

«Бавария» вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб из Мюнхена обыграл «Викторию» Пльзень (4:2) в 4-м туре группового этапа и, набрав 12 очков, досрочно вышел в следующий раунд из квартета C, где также играют «Интер» (7 баллов) и «Барселона» (4).