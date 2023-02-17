Осимхен получил травму правой ноги в конце матча «Наполи» с «Сассуоло»

Нападающий Виктор Осимхен не смог доиграть матч «Наполи» с «Сассуоло» до конца. На 83-й минуте после нескольких рывков за мячом в рамках прессинга нигериец сел на газон и указал на правую ногу.
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