Миронов: VIII созыв ГД сделал многое для развития межфракционного сотрудничества

На протяжении восьмого созыва ГД было сделано многое для развития межфракционного сотрудничества. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе выступления на встрече с Президентом РФ.
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