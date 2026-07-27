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Миронов: VIII созыв ГД сделал многое для развития межфракционного сотрудничества

Миронов: VIII созыв ГД сделал многое для развития межфракционного сотрудничества

На протяжении восьмого созыва ГД было сделано многое для развития межфракционного сотрудничества. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе выступления на встрече с Президентом РФ.

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