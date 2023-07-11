Мировое обозрение

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Турки одобрили вступление шведов в НАТО

Турки одобрили вступление шведов в НАТО

После переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе, Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО.

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