Взорвавшаяся у Верховного суда Бразилии машина была начинена взрывчаткой. Об этом сообщает GZH.Одна из свидетельниц рассказала, что после первого взрыва охрана попыталась приблизиться к мужчине с сумкой, который находился неподалеку.