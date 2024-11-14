Взорвавшаяся у Верховного суда Бразилии машина была начинена взрывчаткой. Об этом сообщает GZH.Одна из свидетельниц рассказала, что после первого взрыва охрана попыталась приблизиться к мужчине с сумкой, который находился неподалеку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии