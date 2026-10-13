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Десятки летевших в Москву самолетов развернули от столицы

Более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, не смогли приземлиться в столичных аэропортах из-за ограничений безопасности.

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