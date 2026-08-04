ФАС возбудила дела из-за роста цен на топливо на АЗС в Алтайском крае

Алтайское краевое УФАС возбудило два дела в отношении сетей АЗС, сообщила пресс-служба ведомства. Предприниматели, реализующие моторное топливо в Бийске на пяти АЗС Evolution и EVO, подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен.