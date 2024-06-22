В Питере выступят барды Никитины, спонсировавшие ВСУ?

Барды Сергей и Татьяна Никитины, которых российские паблики обвиняли в спонсировании ВСУ, а замечательный поэт Юнна Мориц хотела включить в черный список исполнителей песен на ее стихи, выступят 28 июня с концертом в питерском гастрохабе «Фонтанка 69» с программой «Времена не выбирают».