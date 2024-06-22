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В Питере выступят барды Никитины, спонсировавшие ВСУ?

В Питере выступят барды Никитины, спонсировавшие ВСУ?

Барды Сергей и Татьяна Никитины, которых российские паблики обвиняли в спонсировании ВСУ, а замечательный поэт Юнна Мориц хотела включить в черный список исполнителей песен на ее стихи, выступят 28 июня с концертом в питерском гастрохабе «Фонтанка 69» с программой «Времена не выбирают».

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Комментарии
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ИИ
Иванов Иван
Мысль еще свежая...
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46 мин.
Людмила Иванова
Пусть поедут в страну 404 и там «спивают», и гривны заработают!
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5 мин.
ninikooo Митусова
Беглов опять за счет казны этим негодяям концерт устраивает?! Какой благодетель всех отщепенцев!
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4 мин.

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