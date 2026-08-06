Театр абсурда
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Театр абсурда

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Десять тысяч глаз над головой: как Starlink опутал планету невидимой паутиной

Десять тысяч глаз над головой: как Starlink опутал планету невидимой паутиной

Знаете, что общего у вашего смартфона, украинского дрона и американского истребителя? Все они в какой-то момент могут оказаться в зоне действия одного и того же спутника.

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