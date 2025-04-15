Петербург принимает участие в программе подготовки кадров для эффективной реализации инвестиционных проектов

Первый модуль продлится до 18 марта Сегодня, 15 апреля, в Москве начался новый этап уникальной образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», организованной Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации совместно с Минэкономразвития России.