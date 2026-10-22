В некоторых регионах России не хватает чиновников из-за низких зарплат — например, в Татарстане консультанту в минлесхозе предлагают 35–42 тысячи рублей.
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"Палка о двух концах" - Высокие з/п чиновников, без должной, неотвратимой, до уголовной, ответственности за последствия деяний и коррупцию безусловно привлекают массу наиболее "активных" граждан. С ответственностью, в чиновники могут идти квалифицированные и порядочные. Если первые лица такие же... Низкие уровни з/п при власти - наиболее короткий путь к получению дополнительной мзды по А. И. Райкину - " ... чем управляешь, с того и имеешь..." с расширением спектра бюрократических приёмов для целевого получения сравнительно законно гешефтов с населения. Вспоминая СССР - низкие з/п гаишников с лихвой компенсировались дорожными поборами всей вертикалью службы...