Известный израильский гангстер Домрани снабдил солдат сигаретами

Шалом Домрани, которого израильские правоохранители считают главой преступной группировки «Семья Домрани», известной подрывами машин с конкурентами и «крышеванием» теневого рынка, проявил патриотизм и привез солдатам ЦАХАЛ табак и сигареты.
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