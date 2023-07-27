AdIndex

3 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ASIK
    А таким как Миллер допустимо?Глада Следкома Ал...
  • Виктор Галкин
    Надо повторить 1985год, в память М. С. Горбачёва))В России могут за...
  • Александр
    Пора вводить требование о специальном образовании рестораторов. Иначе сколько же говна новоиспеченные повара скормят ...Треть опрошенных ...

Спрос на книги по финансовой грамотности вырос на 34% год к году

Спрос на книги по финансовой грамотности вырос на 34% год к году

Россияне начали проявлять больше интереса к финансовой грамотности в этом году. спрос на такую литературу увеличился на 22% в период с января по июнь год к году, а также на 34% во втором квартале год к году, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Литрес».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх