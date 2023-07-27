Спрос на книги по финансовой грамотности вырос на 34% год к году

Россияне начали проявлять больше интереса к финансовой грамотности в этом году. спрос на такую литературу увеличился на 22% в период с января по июнь год к году, а также на 34% во втором квартале год к году, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Литрес».
Россияне начали проявлять больше интереса к финансовой грамотности в этом году. спрос на такую литературу увеличился на 22% в период с января по июнь год к году, а также на 34% во втором квартале год к году, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Литрес».
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