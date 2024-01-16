"Страшные и живут в крысиных норах": Пьяная Волочкова оскорбила россиян, а Джигурда прилюдно снял с неё штаны

леонид рыбаков кто то проплачивает эти статьи Не ужели нет тем других .ЧТО ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ Г...О МЯТЬ .Журналисты вы чем больны? .С отклонениями физическими что ли ???

Роман Гришаков И как с таким диагнозом Волочкову вообще в балерины взяли а Джигурду в актёры?