"Страшные и живут в крысиных норах": Пьяная Волочкова оскорбила россиян, а Джигурда прилюдно снял с неё штаны

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Комментарии
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леонид рыбаков
кто то проплачивает эти статьи Не ужели нет тем других .ЧТО ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ Г...О МЯТЬ .Журналисты вы чем больны? .С отклонениями физическими что ли ???
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1 час.
Роман Гришаков
И как с таким диагнозом Волочкову вообще в балерины взяли а Джигурду в актёры?
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14 мин.
ГМ
Геннадий Малахов
А не пора ей самой привязать левую ногу к одной изогнутой берёзе а правую к другой изогнутой берёзе...чё получится....
Ответить
7 мин.

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